وفاة 3 أطفال ومربيتهم بحادث تصادم في أبوظبي

المصدر: احمد عابد - ابوظبي

توفي ثلاثة أطفال إماراتيين ومربيتهم إثر حادث تصادم مؤسف وقع أول أيام عيد الفطر المبارك بمنطقة الفلاح بأبوظبي، كما أصيبت في الحادث والدتهم بإصابة بليغة .

وأعرب نائب مدير ادارة المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي المقدم عبدالله السويدي، عن أسفه لوقوع الحادث الذي راح ضحيته ثلاثة أطفال " طفل 15 عاما " وشقيقتيه " 12 و 11" عاما ومربيتهم.

وأوضح أنه وفور تلقي البلاغ تحركت دوريات المرور ومركبات الاسعاف والانقاذ لتخطيط الحادث وإجراء اللازم، وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أوضحت أن السبب الرئيسي للحادث المؤسف هو عدم الإلمام بالقيادة بسبب عدم حصول السائقة والدتهم على رخصة قيادة، والقيادة بسرعة زائدة عن الحد المقرر للطريق مما أدى الى انحراف المركبة وصدم عمود إنارة على الرصيف المؤدي لتدهور المركبة.

وشدد على خطورة القيادة بدون رخصة قيادة، وما يترتب عليه من نتائج مأساوية تتمثل في تعريض السائق والركاب معه ومستخدمي الطريق للخطر بسبب عدم الإلمام بالقيادة ،لافتا ان القيادة بدون رخصة من المخالفات الخطرة و التي يترتب عليها المساءلة القانونية.

ودعا قائدي المركبات الى الالتزام بقانون السير والمرور وزيادة الانتباه وخفض السرعات وعدم الانشغال بغير الطريق وربط حزام الأمان متمنيا للجميع السلامة من الحوادث المرورية.