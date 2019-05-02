وفاة مواطن في تصادم أثناء توصيل ابنته إلى المدرسة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي مواطن يبلغ من العمر 75 عاماً، وأصيبت ابنته البالغة من العمر 14 عاماً بإصابات متفاوتة، أمس، إثر اصطدام مركبتهما بمركبة يقودها شاب مواطن، يبلغ من العمر 20 عاماً على طريق شارع الظيت في رأس الخيمة، أثناء توصيل الأب ابنته إلى المدرسة القريبة من موقع الحادث، حيث قاد الشاب المتسبب في الحادث مركبته بسرعة عالية مع عدم انتباه إلى الطريق، ما تسبب في وقوع حادث تصادم قوي بين المركبتين، وأصيب الشاب أيضاً، وتم نقله إلى المستشفى.

وقال مصدر طبي في مستشفى صقر، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأب وصل إلى المستشفى متوفياً، متأثراً بإصابته البليغة، فيما أصيبت ابنته بإصابات بسيطة، وتم إدخالها قسم النساء لمتابعة حالتها الصحية.

وتفصيلاً، قال رئيس قسم المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، الرائد سالم بورقيبة، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 7:40، صباح أمس، يفيد بوقوع حادث مروري على أحد طرق الإمارة، فتم إرسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ والجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع تصادم بين مركبتين، ما أسفر عن وفاة مواطن وإصابة ابنته، وإصابة مواطن آخر كان يقود مركبته بمفرده.

وأوضح أنه تم نقل الجثة إلى المستشفى، تمهيداً لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإحالة ملف الحادث إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن القسم كثف الرقابة على الطرق الداخلية والخارجية، وبالقرب من المدارس، لمنع الازدحام المروري، وتوفير انسيابية الحركة المرورية، خلال أوقات الذروة، ضمن خطة مرورية يتم بموجبها نشر الدوريات في الأماكن الرئيسة، مطالباً السائقين بالالتزام بتعليمات رجال المرور المنتشرين على الطرق، وعدم تجاوز السرعات القانونية.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العقيد أحمد الصم النقبي، ضرورة التزام السائقين بتعليمات المرور، واتباع التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، والقيادة بحرص وتأنٍ أمام المدارس التي تشهد ازدحاماً على الطرق الرئيسة.

وأوضح أنه يجب على السائقين استخدام حزام الأمان، وأخذ الحيطة والحذر، وتوقع أخطاء السائقين الآخرين، حرصاً على سلامتهم، وتفادياً لوقوع الحوادث المؤلمة التي تسفر عن وفيات ومصابين.