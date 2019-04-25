جمارك بريطانيا ودبي تحبطان تهريب 122 طن تبغ

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت المملكة المتحدة ودبي أن تعاونهما أسفر عن ضبط 198 مليون سيجارة غير مشروعة، و122 طناً من منتجات التبغ الأخرى غير المشروعة في الإمارات، كانت متجهة إلى المملكة المتحدة، خلال الفترة من أبريل الماضي حتى الآن، وتمثل هذه المنتجات المضبوطة إيرادات ضريبية مفقودة، تقدر كلفتها المحتملة بـ840 مليون درهم إماراتي.

وتعد المملكة المتحدة والإمارات مركزين عالميين للتجارة الدولية، إذ تمر عبر موانئهما ملايين الأطنان من السلع والبضائع يومياً.

وتمتلك هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية وحدة ارتباط للجرائم المالية، قائمة بشكل دائم لدى السفارة البريطانية بدبي. وتعمل مع نظيرتها في جمارك دبي لاعتراض البضائع غير المشروعة الموجهة للبيع في السوق السوداء بالمملكة المتحدة.

وقال المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن «الضبطيات المشتركة لاعتراض منتجات التبغ غير المشروعة، وإحباط محاولات العصابات ذات الصفات الدولية، تؤكد تضافر الجهود والتكامل بين كل الأطراف المعنية، من مؤسسات حكومية وشبه حكومية، ومكتب الريلو، وهيئات الإيرادات والجمارك في القنصليات والسفارات المختلفة».