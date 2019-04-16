محاكمة موظف بسبب تزوير تذكرة مواقف بدرهمين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة موظف آسيوي، (44 عاماً)، بتهمة تزوير تذكرة مواقف قيمتها درهمان، للتهرب من دفع ثمن تذكرة جديدة، وذلك عن طريق قصّ رقم 5 من تذكرة، وثبته على تذكرة أخرى منتهية الصلاحية بتاريخ الثالث من مارس الماضي، ليجعلها بتاريخ الخامس من مارس، ثم وضعها في واجهة المركبة.

وأفاد شاهد إثبات، يعمل مفتشاً بهيئة الطرق والمواصلات، بأنه كان على رأس عمله يوم الواقعة في منطقة النخيل، وتوقف أمام مركبة، واطلع على تذكرة المواقف الموجودة، فلاحظ أن رمزها ليس رمز المنطقة نفسه، وهناك تضارب في التاريخ الموجود فيها، كما أن هناك بعض الرموز غير موجودة.

وتصادف مرور سائق المركبة، فطلب منه إعطاءه التذكرة، واكتشف أن التاريخ مغطى بورقة صغيرة الحجم بتاريخ اليوم، فأيقن أنها مزوّرة، خصوصاً بعد أن قارنها بتذكرة حديثة، فاتصل بالشرطة، وأبلغ عن الواقعة، وتم القبض على الموظف، وإحالته إلى النيابة العامة، حيث اعترف بجريمته، كما أثبت الفحص من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية عملية التزوير.