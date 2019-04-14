تحذير للمتهورين من عقوبة عبور الأودية

المصدر: احمد عابد - أبوظبي

حذر المدير التنفيذي لجمعية " ساعد" للحد من الحوادث المرورية، جمال العامري من خطورة مغامرة بعض السائقين الغير ابهين وعبور هم الأودية بمركباتهم في مثل هذا الوقت من العام والذي يشهد جريان الاوديه في عدد من مناطق الدوله لما قد يؤدي الي مواقف تعرضهم وتعرض حياتهم والمرافقين للخطر .

وأكد العامري أن مثل هذه التصرفات تقف لها السلطات المختصة بالمرصاد ومن ادارات المرور ، وتقديم هؤلاء المتهورين الي الجهات المختصة والدفع بهم الي السلطات القضائية لنيل الإجراء او الجزاء نظير ما أقدموا عليه .

ونبه العامري السائقين الي ‏ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية أو القيادة في حال إنعدام الرؤية الأفقية وضرورة اتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.

وحذر من دخول أماكن تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية وغيرها سواء مشيا بالأرجل أم مرورا بالسيارة أو سباحة حيث يعقب ذلك خطر الانجراف أو السقوط وصعوبة الخروج أو الغرق المؤدي إلى الوفاة.

كما دعا الأهالي الي مراقبة أطفالهم وحثهم على تجنب امجاري الأودية والمستنقعات والابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية والمناطق المكشوفة في حالة وجود صواعق وعدم استخدام الراديو أو الجوال في المناطق المكشوفة في حالة احتمال وجود صواعق قريبة.