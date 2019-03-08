وفاة 3 مواطنين وآسيوي بحادث في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ـــ رأس الخيمة

توفي ثلاثة مواطنين وآسيوي تراوح أعمارهم بين 10 أعوام إلى 18 عاماً، وأصيب ثلاثة مواطنين آخرون أعمارهم بين 13 عاماً إلى 20 عاماً، بإصابات متفاوتة، مساء اليوم، إثر انحراف وتدهور مركبتهم على طريق الشيخ محمد بن زايد في رأس الخيمة، نتيجة السرعة الزائدة وانفجار أحد إطارات المركبة.

وقال رئيس قسم المباحث والضبط المروري في شرطة رأس الخيمة، المقدم محمد البحار، إن غرفة العمليات تلقت الساعة (6:55) مساءً بلاغاً بوقوع حادث مروري على طريق الشيخ محمد بن زايد، فتم إرسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه أسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين وآسيوي، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين.

وأوضح أنه تم نقل المتوفين ومصاب إلى مستشفى خليفة التخصصي، فيما نقل مصابان ( 10 سنوات) إلى مستشفى صقر الحكومي، مشيراً إلى أنه تمت إحالة ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، قال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إن شرطة رأس الخيمة حريصة على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لتثقيف الجمهور حول تعزيز الثقافة المرورية، لافتا إلى أنه يجب على السائقين توخي الحيطة والحذر خصوصا عند قيادتهم لمركباتهم والتقيد بتعليمات الأمن والسلامة المرورية وضرورة الإسهام في الحفاظ على أمن الطرق ونشر الوعي المروري في المجتمع من خلال الالتزام التام بالقواعد المرورية.