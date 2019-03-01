3 لصوص يسرقون 12 كيلوغراماً مشغولات ذهبية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تمكن ثلاثة لصوص من سرقة 12 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية، بقيمة نحو مليونين و400 ألف درهم، من متجر لبيع الجواهر بأحد الأسواق التجارية في بني ياس، واعتقدوا للوهلة الأولى أنهم أصبحوا من الأثرياء، إلا أن شرطة أبوظبي نجحت في القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات.

وتفصيلاً، أفاد مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، العميد مسلم محمد العامري، بأن مركز شرطة بني ياس تلقى بلاغاً يفيد بوجود حادث سرقة مصوغات ذهبية من محل تجاري، في وقت متأخر من الليل، وعلى الفور باشرت الدوريات المختصة عملها في مكان الجريمة.

وأضاف أن الإجراءات الأمنية، قادت في فترة وجيزة للتوصّل إلى هويات الجُناة، والقبض عليهم، مختبئين في إحدى الغرف، التي تحوّلت إلى ما يشبه الوكر، في إحدى المناطق الصناعية، وبحوزتهم المشغولات الذهبية، وبعض المبالغ المالية المسروقة.

وذكر مدير مركز شرطة بني ياس في «المديرية»، المقدم حمدان سعيد المنصوري، أن اللصوص أقدموا على فعلتهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، بعدما عاينوا المحل التجاري قبل عملية السرقة بيومين، أثناء ساعات الصباح، منتحلين صفة زبائن، بقصد معرفة مواطن الضعف في المحل، والأدوات اللازمة لاستخدامها.

وأوضح أنه باستجواب الجُناة، تبيّن أنهم بلا عمل، ويمتهنون عمل الباعة الجائلين في المناطق السكنية والتجارية، واعترفوا بالسرقة، ونيتهم بيع المشغولات الذهبية بشكل متفرّق على المحال التجارية، مستخدمين هويات تعود لأشخاص آخرين.

ودعا المنصوري أصحاب المتاجر إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية، مثل تركيب السياجات والشبكات المعدنية على الواجهات والنوافذ الزجاجية، واستخدام الأقفال المتينة، وإيداع المبالغ المالية والمجوهرات في خزائن محصّنة، وتركيب كاميرات رقابة متطورة تغطي محيطها، بحيث تكون متصلة بإنذار داخلي وخارجي ذكي.

كما دعا الجمهور إلى المشاركة والتعاون في تحقيق أهداف أولوية الوقاية من الجريمة، والالتزام بنصائح وإرشادات الشرطة، والجهات المختصة، لتأمين الممتلكات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، للتصدّي وتجنّب مسببات السرقة.

وكانت شرطة أبوظبي وزعت كتيبات «حماية ممتلكاتنا - مسؤوليتنا جميعاً» في مناطق مختلفة في بني ياس، ركّزت على التوعية المجتمعية، باللغتين العربية والإنجليزية، للحفاظ على المحال التجارية والمنازل والمركبات وعملاء البنوك من السرقات.