محاكمة شخص بتهمة تهريب كرتونة مخدّرات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة شخص من جنسية آسيوية متهم بتهريب مواد مخدرة، بعد أن حاول تضليل ضباط الجمارك لتمرير كرتونة بداخلها مواد مخدرة.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد في القضية، حيث أكد أنه يعمل في جمارك الشارقة ضابط جمارك أول، مشيراً إلى أن المتهم حضر إلى الدولة بباخرة قادمة من إيران، ولاحظ بأنه يقوم بتضليل الجمارك لتمرير كرتونة تم الاشتباه في أن بداخلها مواد مخدرة، إذ حاول الخروج من صالة المسافرين، لافتاً إلى أنه تم استدعاؤه من قبل الفرق الأمنية والجمركية، وتم تفتيش الكرتونة، والعثور على مواد مخدرة.

وتابع: «بعد مراجعة كاميرات المراقبة تم التأكد أن الكرتونة تعود للمتهم، إذ إنه كان يمسكها بيده حسب تصوير الفيديو، وبعد أن تم وضع الكرتونة في خانة المواد المشتبه فيها، حاول الخروج والهروب من صالة المسافرين».

بدورها، أجلت المحكمة القضية لتاريخ 27 فبراير لتزويد المحكمة بنسخ من تصوير كاميرات المراقبة، ومواجهة المتهم بما نُسب إليه من تهم.