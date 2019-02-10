شرطة الشارقة تنجح في إقناع فتاة بالعدول عن محاولة الانتحار

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أدّت سرعة الاستجابة والتحرك السريع من قبل رجال مركز شرطة البحيرة الشامل بشرطة الشارقة إلى إنقاذ حياة فتاة من جنسية دولة عربية في السابعة عشرة من عمرها من محاولة انتحار، حيث تمكن عناصر الدوريات الأمنية من الوصول إلى الفتاة في الوقت المناسب، والتعامل معها بذكاء ومهنية عالية وإقناعها بالعدول عن فكرة الانتحار وإيذاء نفسها، بعد أن صعدت إلى سطح البرج السكني الذي تقيم به مع أسرتها، والواقع بمنطقة النهدة في الشارقة .

وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً يفيد بوجود فتاة على سطح أحد الأبراج السكنية يرجح أنها مقدمة على الانتحار، وفور تلقي البلاغ انتقلت دوريات مركز شرطة البحيرة الشامل إلى الموقع، حيث بدأت التعامل مع الموقف، وتمكن بعض أفرادها من الوصول في ثوانٍ معدودة إلى سطح المبنى وتأمين محيط الفتاة والحوار معها بصورة هادئة، حيث تمكنوا من إقناع الفتاة والنزول برفقتها من سطح المبنى وتقديم الدعم النفسي لها، واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمعالجة الموقف .

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة الأسر وأولياء الأمور إلى الحرص على تفهّم مشكلات أبنائهم، خصوصاً المراهقين، والتعامل معها بروية، واعتماد أسلوب النقاش والحوار الهادئ في حل المشكلات التي تواجههم، وتقدير انفعالاتهم تفادياً لردود الأفعال السلبية التي تصدر من جانب المراهقين، وما يترتب عليها من نتائج مأساوية في بعض الأحيان.