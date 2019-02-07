إصابات خطيرة لمسعفة بسبب سائق مهمل صدم دورية إسعاف

المصدر: محمد فودة-دبي

كشف مدير قسم الجودة والصحة والسلامة بالإسعاف الوطني علي الخروصي عن تعرض طواقم الإسعاف الميدانية في المناطق الشمالية إلى خسائر في الأرواح وإصابات بليغة نتيجة انشغال سائقين آخرين بغير الطريق.

وقال، خلال مؤتمر صحافي، لإطلاق حملة مرورية لوزارة الداخلية تحت شعار "الانشغال بغير الطريق" إن من بين الحوادث تعرض إحدى المسعفات لحادث خطير أثناء القيام بواجبها في إسعاف شخص مصاب تعرض لحادث مروري في أحد شوارع إمارة الشارقة، فتحولت من مسعفة الى ضحية.

وأضاف أن المسعفة دخلت سيارة الإسعاف التي كانت متمركزة على المسار المخصص لمركبات الطوارئ على جانب الطريق، للعودة إلى مقر عملها بعد انتهائها من إسعاف الحالة المصابة، وفوجئت بسيارة قادمة بسرعة كبيرة انحرفت تجاه مركبة الإسعاف واصطدمت بها واقتلعت أحد أبوابها ما أدى إلى تعرض المسعفة إلى إصابات بليغة، وتبين أن السائق المتسبب كان منشغلاً عن الطريق وغير منتبه لما حوله مما أدى لفقدانه السيطرة على المركبة ولم يتعرض هو لأي إصابات.

وأشار إلى أنه من حسن حظ المسعفة كان فريق جناح الجو بوزارة الداخلية متواجداً على مقربة من موقع الحادث فتحرك على الفور لنقلها إلى طوارئ مستشفى القاسمي لتلقي العلاج، وأجريت لها عمليات جراحية عدة لإنقاذها وتطلب علاجها فترة زمنية طويلة.