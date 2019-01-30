500 درهم و6 نقاط عقوبة «حاذر» في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبي

أبلغت شرطة أبوظبي «الإمارات اليوم» أن أجهزة «حاذر»، المزمع تفعيلها قريباً، في شوارع الإمارة، سترصد مخالفات السائقين في أماكن عبور المشاة، وتطبق بحقهم عقوبة عدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة في الأماكن المخصصة لذلك، وقيمتها 500 درهم وست نقاط سوداء، حسب قانون السير والمرور الاتحادي.

وشددت العقوبات بحق السائقين المتهورين، الذين لا يحترمون حقوق المشاة، ويعرضون حياتهم للخطر، في ثلاث مخالفات أخرى، هي: مخالفة إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة، وغرامتها 500 درهم، ومخالفة إيقاف مركبة بطريقة تسبب خطراً للمارة أو تعرقل حركة المشاة، وغرامتها 400 درهم، ومخالفة إيقاف المركبة على الأرصفة، وغرامتها 400 درهم.

وذكرت شرطة أبوظبي أنها ركّبت عدداً من أجهزة «حاذر» في أماكن عبور المشاة، في شوارع أبوظبي، التي سيتم تطبيقها ضمن الخطة الاستشرافية للاستخدام الأمثل، وتوظيف برامج الذكاء الاصطناعي لإعطاء أولوية العبور للمشاة في الأماكن المخصصة لهم في إمارة أبوظبي.

وأفادت بأن المرحلة الأولى من الخطة تشمل تركيب «حاذر» في أماكن عبور المشاة بالقرب من المدارس، والأخرى ذات الكثافة في حركة عبورهم، لترسيخ قيم الأمن والسلامة المرورية، وإيجاد بيئة آمنة، وإمكانات متقدمة تساعد على حماية مستخدمي الطرقات من مختلف أنواع المخاطر.

وأوضحت أن أجهزة «حاذر» عبارة عن منظومة مزودة بشاشة عرض في الاتجاهين، إحداهما للمركبات القادمة باتجاه ممر عبور المشاة، والأخرى للمشاة، وكاميرتين، الأولى لقراءة لوحات المركبات، والثانية للتحليل المرئي، وتوفر وحدة معالجة مركزية لمراقبة ممر عبور المشاة، ومحيطه.

وأكدت أن الخطة التطويرية لمنظومة عبور المشاة في أبوظبي تسهم في تحقيق أعلى معايير السلامة العامة، تجسيداً للأولوية الاستراتيجية في جعل الطرق أكثر أماناً.

وكثفت شرطة أبوظبي جهودها لتوفير العبور الآمن للمشاة من خلال مخالفة قائدي المركبات غير الملتزمين بتوفير العبور الآمن للمشاة، والتنسيق مع الشركاء لتحسين شروط السلامة المرورية للمشاة بإنشاء الجسور والأنفاق، وإغلاق الفجوات في الأسوار على الطرق المختلفة.

وتظهر إحصاءات الحوادث المرورية في أبوظبي أن عدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة، يعد من أبرز أسباب وقوع الحوادث المرورية.

ودعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى زيادة الحرص والانتباه للمشاة على الطرق، وخفض السرعات بالقرب من معابر المشاة، ومنحهم الأفضلية في العبور، والانتباه، وخفض السرعات بالقرب من الأسواق والأماكن الصناعية والأماكن التي تشهد كثافة سكانية.

التزام المشاة

حثت شرطة أبوظبي المشاة على الالتزام باستخدام الأنفاق والجسور المخصصة لعبورهم، وعدم استخدام الأماكن غير المخصصة، لافتة إلى أن دوريات مباحث المرور تكثف الرقابة على الطرق لرصد الأشخاص الذين يعبرون الشارع من غير الأماكن المخصصة، معرضين أنفسهم للخطر، من دون إدراك للنتائج المترتبة على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأشارت إلى أن الحملات المستمرة أسفرت عن تحرير آلاف المخالفات للمشاة لعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة.