سقوط طفلة من الدور الثاني في دبا الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

تحقق شرطة الفجيرة في حادثة سقوط طفلة عربية، تبلغ ستة أعوام، من شرفة شقة ذويها، بالدور الثاني من بناية سكنية بمدينة دبا الفجيرة، وتعرضها لإصابات متوسطة، نقلت على إثرها إلى مستشفى دبا الفجيرة.

وكانت غرفة عمليات شرطة الفجيرة تلقت بلاغاً بسقوط الطفلة، ظهر أمس، فانتقلت دوريات الإنقاذ وفريق من البحث الجنائي وسيارات الإسعاف الوطني إلى الموقع. وتبين أن الطفلة سقطت من شرفة شقة ذويها، ما أدى إلى إصابتها بجروح وكسور في أنحاء متفرقة من جسدها، فيما لاتزال شرطة الفجيرة تحقق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.