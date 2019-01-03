يدهس قدم حارس الأمن لمنعه من دخول «حرة الشارقة»

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

بدأت محكمة الجنايات في الشارقة نظر اتهام شخص من جنسية عربية، بدهس قدم حارس أمن خاص، بعدما منعه من دخول المنطقة الحرة من بابها الرئيس، حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في المنطقة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليه، الذي أكد أنه تعرض للدهس من المتهم، شارحاً أن الواقعة حدثت أثناء وجوده على رأس عمله عند بوابة المنطقة الحرة بالشارقة، إذ حاول المتهم الدخول من البوابة، فأوقفه وأخبره بأن الدخول مسموح فقط لحملة التصاريح، إلا أنه أصرّ على الدخول بمركبته الصغيرة، ودهس قدمه بعجلة مركبته، مسبباً له إصابة بسيطة، لافتاً إلى أنه أخذ العلاج اللازم، وتعافى من الإصابة بصورة كاملة، ولا يطالب المتهم بأي شيء.

وقدّم المتهم مذكرة دفاع نفى فيها التهمة عن نفسه، وقال إنه لم يدهس المشتكي، وإن كاميرات المراقبة تثبت ذلك، مضيفاً أنه لم يفهم قول الحارس بأن الدخول بالمركبات الصغيرة محظور، خصوصاً أنه حضر قبلها بنصف ساعة، ودخل من المكان نفسه بشكل طبيعي، ودعا إلى الاطلاع على الكاميرات لاستيضاح الواقعة بجلاء، مطالباً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

بدورها، حجزت المحكمة القضية للحكم بتاريخ 27 الجاري.