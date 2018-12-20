50 % من حوادث الدرّاجات النارية في أبوظبي ارتكبها شباب

المصدر: أبوظبي - الإمارت اليوم

أكدت شرطة أبوظبي أن الحوادث المرورية للدراجات النارية شكلت نحو 5% من إجمالى الحوادث المرورية خلال ثلاث سنوات في الفترة من 2016 الى 30 نوفمبر العام الجاري 2018، وتسبب الشباب في الفئة العمرية من 18 الى 30 سنة في نحو 50% من تلك الحوادث ولفتت إلى أن أبرز أسباب الحوادث: عدم الالتزام بخط الطريق والسرعة دون مراعاة ظروف الطريق، والانحراف المفاجئ، وعدم الإلمام بالقيادة، ودخول طريق رئيس دون التأكد من خلوه، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وغيرها.

وحث قائدي ومستخدمي الدرّاجات النارية، في إطار حملة «شتاؤنا.. آمن وممتع»، إلى ضرورة الحرص على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور من أجل سلامتهم.وأكدت شرطة أبوظبي الحرص على تكثيف التوعية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتركيز على حث قائدي الدراجات النارية، العاملين فى مجال التوصيل بالمطاعم والشركات التجارية، على ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي، وعدم التجاوز بين المركبات نسبة إلى ما يشكله من خطورة بالغة على قائدي الدراجات النارية أنفسهم وعلى مستخدمي الطريق كافة.

وتشمل التوعية الميدانية الأماكن البرية في كل من العين ومنطقة الظفرة، التي تشهد وجوداً مكثفاً خلال هذه الفترة من العام لمستخدمي الدراجات الترفيهية، ويتم من خلالها تعزيز الالتزام بالشروط اللازمة لقيادة الدراجات الترفيهية، وتتمثل الاشتراطات الوقائية، في ارتداء الخوذة الواقية وواقي الصدر لتفادي الإصابات الخطرة بالرأس والصدر، وارتداء القفازات لحماية اليدين وارتداء الملابس المخصصة.

وكانت شرطة أبوظبي، قد عقدت أخيراً حلقة شبابية نظمها مجلس المرور للشباب في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية مع هواة ومستخدمي الدراجات النارية في مقهي الدراجين بأبوظبي، واستمعت للعديد من الاقتراحات في حوار هادف مع مستخدمي الدراجات النارية حول أفضل الممارسات التي توفر السلامة المرورية من حوادثها.

وأوصت بضرورة إيجاد آلية لتسجيل الدرّاجات النارية من الوكالات أسوة بالدراجات المائية والحرص على تأمينها، وإيجاد معيار للدراجات النارية وتصنيفها سواء كان استخدامها على الطرق المعبدة أو غير المعبدة، وإلزام جميع المحال التجارية في إمارة أبوظبي التي تستخدم دراجات نارية بترخيصها.

وناشدت شرطة أبوظبي أولياء الأمور بضرورة الحرص على سلامة أبنائهم وتجنيبهم الحوادث المرورية، ودعم جهودها لتوفير السلامة ووقاية الأبناء من استخدام الدراجات النارية على الطرق الداخلية والخارجية وفي المناطق الرملية، كما دعتهم الى عدم شراء الدراجات النارية الصغيرة أو التي تعمل بالكهرباء للأطفال الذين يقومون بقيادتها في الطرق، ما يعرضهم للحوادث المرورية الجسيمة التي تنتج عنها وفيات وإصابات بليغة.