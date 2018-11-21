وفاة شاب مواطن بتصادم في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة-الإمارات اليوم

توفي شاب مواطن (21 سنة)، أمس، إثر تعرضه لحادث انحراف وتصادم مركبته بحاجز إسمنتي على طريق شارع رأس الخيمة الدائري، نتيجة القيادة بسرعة زائدة.

وقال مدير عام العمليات المركزية بالإنابة في شرطة رأس الخيمة، العميد سالم ربيع بوخطامين السويدي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، في الساعة 11 صباح أمس، بوقوع حادث لمركبة على طريق رأس الخيمة الدائري، فتم إرسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن الشاب كان يقود مركبته بمفرده على الطريق، ونتيجة السرعة الزائدة انحرفت مركبته عن مسارها، واصطدمت بالحاجز الإسمنتي ثم تدهورت على الطريق.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة الشاب المواطن في مكان الحادث، نتيجة إصابته بجروح بليغة، لافتاً إلى أنه تم نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها إلى ذويه، كما تمت إحالة ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد السائقين الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وضمان سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.