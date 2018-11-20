ترقية 115 ضباطاً في شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أصدر قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، قراراً إدارياً بترقية 115 من الضباط المواطنين العاملين على الملاك المحلي في شرطة الشارقة، وشمل القرار ترقية 27 ضابطاً من رتبة نقيب إلى رتبة رائد، و35 ضابطاً من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب، و53 ضابطاً من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول.

وقال الشامسي، إن القرار بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً دعم سموه المستمر لشرطة الشارقة واهتمامه بمتابعة أوضاع العاملين بها من الضباط والرتب الأخرى، وحرص سموه على تحقيق استقرارهم وتقدمهم الوظيفي، وتمكينهم من بذل أقصى الجهود والطاقات في خدمة وطنهم والقيام بواجباتهم على النحو الذي يستجيب لتطلعات وطموحات قيادتهم.

وأعرب عن تطلعاته بأن تكون الترقية حافزاً لمن شملتهم الترقية لمضاعفة البذل والعطاء وتحقيق التميز والتفوق في مجالات عملهم، وفاء لوطنهم ومجتمعهم.