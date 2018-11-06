وفاة امرأة وإصابة رضيعتها في حادث دهس

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نجحت شرطة الشارقة، من خلال سرعة الاستجابة من قبل دورياتها المرورية والإسعاف الوطني، في إنقاذ حياة طفلة رضيعة (14 شهراً) عربية من الموت، وبذلت جهداً مكثفاً لإنقاذ حياة والدتها رغم الإصابات البليغة التي لحقت بهما إثر تعرضهما لحادث دهس وقع على شارع الخان بالقرب من جسر القصباء بإمارة الشارقة، إلا أن الأم فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى بثوانٍ نتيجة لإصابتها البليغة، بينما أدخلت الطفلة إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.

وطالب رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العقيد عبداللطيف الغروبتي، سائقي المركبات بتوخي الحيطة، والحذر، وزيادة التركيز أثناء القيادة، خصوصاً في أوقات الذروة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والتي تزداد في اثنائها كثافة الحركة المرورية، ووجود أعداد كبيرة من التلاميذ على جانبي الطريق، منبهاً المشاة إلى ضرورة التقيد بعبور الطريق من المواقع المخصصة للعبور، تفادياً لوقوع حوادث الدهس القاتلة.

وكانت غرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، تلقت بلاغاً يفيد بوقوع الحادث وانتقلت على الفور دوريات الشرطة إلى موقع الحادث وشرعت في تخطيط الحادث، بينما قام الإسعاف الوطني بنقل المصابتين إلى المستشفى، حيث توفيت الأم قبل وصولها إلى المستشفى بينما أدخلت الطفلة إلى العناية المركزة.

وأفادت المعاينة الأولية بأن الحادث وقع نتيجة الإهمال والسرعة الزائدة وعدم الانتباه لحركة الطريق من قبل سائق المركبة، وعبور الأم وابنتها للطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أدى إلى وقوع الحادث، حيث تم تحويل السائق إلى مركز الاختصاص لمتابعة التحقيق.