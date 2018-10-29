آسيوية تلقي بنفسها على طريق سريع في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ألقت امرأة آسيوية بنفسها من جسر على أحد الطرق السريعة في الشارقة، أول من أمس، ما أدى إلى وفاتها دهساً، فيما بدأت شرطة الشارقة التحقيق في الحادث.

وكانت غرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، تلقت بلاغاً في السابعة و43 دقيقة من مساء السبت، يفيد بسقوط امرأة من جسر على طريق الذيد - الشارقة السريع، ما عرضها للدهس من سيارة مسرعة، بعدما فوجئ سائق السيارة بوجود جسم غريب أمامه مباشرة.

وانتقلت دوريات الشرطة والأنجاد والإسعاف والإنقاذ وفريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، إلى موقع الحادث.

وقال مدير عام العمليات الشرطية، العميد محمد راشد بيات، إن المعاينة الأولية والتحقيق المبدئي، أظهرا أن الجثة تعود إلى امرأة آسيوية تبلغ 38 عاماً، وأنها ألقت بنفسها من أعلى الجسر على الطريق السريع، لافتاً إلى تحويل الجثة للمختبر الجنائي لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة، فيما فتحت الجهات المسؤولة في شرطة الشارقة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.