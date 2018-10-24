وفاة سائق دراجة هوائية دهسا من قبل شاحنة ثقيلة برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي شخص من جنسية دولة آسيوية يبلغ من العمر 41 عاما إثر تعرضه للدهس صباح اليوم من قبل شاحنة ثقيلة أثناء قيادته لدراجته الهوائية في أحد أسواق مدينة رأس الخيمة.

وقال رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل في شرطة رأس الخيمة، العقيد وليد كنفش، إن غرفة العمليات تلقت الساعة 9:00 صباح اليوم بلاغا يفيد بتعرض شخص جنسية آسيوية لحادث دهس أثناء قيادة دراجته الهوائية.

وأوضح فور تلقي البلاغ تم إرسال دوريات الشرطة وسيارة الاسعاف لمكان البلاغ وتبين خلال التحقيقات المبدئية بأن قائد الدراجة الهوائية كان يسير أمام شاحنة ثقيلة يقودها سائق من جنسية دولة آسيوية يبلغ من العمر 34 عاما، ولفت إلى أن سائق الشاحن دهس سائق الدراجة الهوائية أثناء دخول إحدى الطرق الفرعية في السوق ما أدى إلى إصابة سائق الدراجة الهوائية بإصابات بليغة أدى إلى وفاته في المكان.

وأضاف أنه تم نقل الجثة للمستشفى تمهيدا لتسليمها لذويه، كما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية واتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة بقيادة الدراجات بطريقة آمنة وعدم تجاوز المركبات وعرقلة حركة سيرها.