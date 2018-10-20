بالفيديو...شرطة أبوظبي تكشف مايهدد سلامة المشاة وتدعو مستخدمي الطرق للحذر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الانتباه لحركة سير وعبور المشاة على مختلف الطرق ، و الالتزام بخفض السرعات بالقرب من خطوط عبور المشاة ، وفي المناطق الصناعية ،وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية ومنحهم الأفضلية في العبور.

وأوضحت رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي الرائد عائشة محمد الزعابي أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة لشرطة أبوظبي ،مؤكدة حرص مرور أبوظبي على عدم التهاون في تطبيق القوانين التي تكفل سلامتهم .

ولفتت إلى تنفيذ حملة توعوية مرورية بإمارة أبوظبي، تنبه من خلال شعارها إلى مخاطر" عدم مراعاة مستخدمي الطريق" ، تستمر لمدة شهرين من بداية أكتوبر الجاري إلى نهابة نوفمبر المقبل، ضمن خطة التوعية المرورية لوزارة الداخلية للحد من كافة الأسباب التي تؤدي إلي حوادث الدهس.

وأوضحت أن الحملة تتضمن إعداد فيديوهات سجلتها كاميرات المراقبة ، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي لشرطة أبوظبي عن حوادث واقعية ،وأبرز الأخطاء التي تؤدي لحوادث الدهس على الطرق ، منها العبور من غير الأماكن المخصصة للعبور، وبالنسبة للسائقين تشمل عدم الانتباه و عدم الالتزام بخفض السرعات بالقرب من خطوط عبور المشاة ، وعدم إعطائهم الأولوية في العبور.

وأضافت : تتضمن الحملة تكثيف برامج التوعية الميدانية في أبوظبي والعين والظفرة و محاضرات تثقيفية ومعارض مرورية للسائقين بالقطاعين العام والخاص ،وفي مجمعات العمال .

وأكدت استمرار الجهود المبذولة بالتنسيق مع دائرة النقل وبلدية مدينة أبوظبي لتحسين شروط السلامة المرورية، للمشاة والتي من أبرز إنجازاتها إنشاء العديد من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية وتحسين معابر المشاة، و إنشاء ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية اهتمت بإغلاق الفجوات في الأسواق على الطرق المختلفة بما يعزز من سلامة المشاة وحثت على ضرورة التزام المشاة بالعبور من خطوط المشاة واستخدام الأنفاق والجسور لعبور الطريق.

جدير بالذكر أن حملة التوعية تأتي ضمن جهود اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة النقل، وتنفذها مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية و إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بما يعزز السلامة المرورية للمشاة ومستخدمي الطرق.