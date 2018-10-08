تأجيل محاكمة قاتل زوجته الثانية بمساعدة الأولى

المصدر: عمرو بيومي ــ أبوظبي

أجّلت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها، أمس، قضية اتهام خليجي وزوجته الأولى بالقتل العمد للزوجة الثانية، لحضور محامي المتهم لتقديم مرافعته، إلى جلسة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام النيابة العامة بإحالة الزوج وزوجته الأولى إلى القضاء، بعد ورود بلاغ إلى إحدى الجهات الأمنية يفيد بوجود امرأة برفقة أطفالها محتجزة في أحد المنازل في حالة صحية سيئة، تعاني الهزال الشديد، وتمارس عليها شتى أنواع التعذيب والحرمان من الطعام، وعليه قامت الجهات الأمنية المختصة بالتوجه إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة المجني عليها، كما تم إلقاء القبض على المتهمين.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم الأول بأن المجني عليها هي زوجته منذ ستة أعوام، ورزق منها بطفلين، وكان يقوم بضربها بواسطة عصا وبيده، ويركلها برجله، بشكل مستمر، وعلل قيامه بالضرب لعدم تنفيذ المجني عليها طلباته والاهتمام به.

كما اعترفت المتهمة الثانية (الزوجة الأولى) بأن زوجها هو من كان يقوم بالاعتداء على المجني عليها بيديه واستعمال العصا، مشيرة إلى أن المجني عليها كانت موجودة بالطابق العلوي من المنزل، حيث قام المتهم الأول بضربها ودفعها بيديه فسقطت على الأرض، كما اعترفت بالاعتداء المتكرر على المجني عليها، والاعتداء على سلامة جسم أطفال المجني عليها، وإنها كانت تمارس التعذيب عليهم، ما نتج عنه حروق وعاهة مستدامة للولد، وتأخر في النمو للبنت، نتيجة الإصابات الجسيمة التي سببت لها عاهة بنسبة %40.

وكانت محكمة جنايات أبوظبي أصدرت حكماً بإدانة الخليجي وزوجته الأولى، المتهميّن بالقتل العمد ضد الزوجة الثانية، بالسجن المؤبد لكليهما، وتسديد الدية الشرعية 200 ألف درهم لورثة المجني عليها بالتضامن، وقضت بأن تقوم المتهمة الثانية بسداد مبلغ 80 ألف درهم للورثة، وأحالت الطلبات المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.