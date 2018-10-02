شرطة عجمان تنظم حملة لسلامة المشاة

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

تنظم إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان على مدار شهر أكتوبر الجاري حملة «سلامة المشاة مسؤولية الجميع»، التي أطلقتها الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية مؤخراً، بهدف الحد من حوادث الدهس وتعزيز الثقافة المرورية لمستخدمي الطريق كافة.

وأفاد رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، الرائد راشد حميد خليفة بن هندي، بأن الحملة تهدف إلى نشر التوعية المرورية لدى جميع مستخدمي الطريق لتفادي حوادث الدهس التي يتعرض لها المشاة، وكذلك لترسيخ الوعي بأهمية سلامة المشاة بين مختلف شرائح المجتمع والوقاية من هذه الحوادث، بالإضافة إلى تعزيز دور المسؤولية المجتمعية بين جميع الأطراف، وذلك لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في ضبط أمن الطرق، وغرس مفهوم الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع.

وأكد أن من أهم الأسباب الرئيسة المتصدرة لحوادث الدهس هي عدم التزام مستخدمي الطريق بالأماكن المخصصة لعبور المشاة، وعدم إلمامهم بقواعد عبور المشاة السليمة، من حيث التأكد من خلو الشارع من المركبات، والعبور من الأماكن المخصصة للمشاة، بالإضافة إلى السرعة الزائدة لسائقي المركبات وعدم احترامهم مستخدمي الطريق.