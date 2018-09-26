شاب يسرق صاحب محل لـ «التأديب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وجهت محكمة الجنايات في الشارقة تهمة السرقة والإتلاف لشاب عربي، (20 عاماً)، وسرقة 3900 درهم وهاتف من صاحب محل خياطة تحت تأثير المؤثرات العقلية، واعترف المتهم بالجريمة، بهدف تأديب صاحب المحل.

وتعود تفاصيل القضية إلى الثالث من أغسطس الماضي، عندما أقدم المتهم، وهو تحت تأثير المؤثرات العقلية والمخدرات، على إتلاف باب محل خياطة وسرقة هاتف صاحب المخيطة ومبلغ 3900 درهم. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، وقال إنه من أصحاب السوابق، وإنه لم يسرق صاحب المحل، بل فعل ذلك بهدف تأديبه، مشيراً إلى أنه كان تحت تأثير المخدرات، وفي اليوم الثاني ذهب إلى المحل وأعاد المبلغ المالي والهاتف إلى صاحب المحل، وبعدها ألقت الشرطة القبض عليه، لافتاً إلى أنه كان يوجد بينه وبين الشاكي مشكلات عدة، ما دفعه لفعل ذلك.

بدورها حجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة 30 من سبتمبر الجاري مع استمرار حبس المتهم.