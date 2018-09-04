شرطة أبوظبي تنقذ سائقاً تعطل مثبت سرعة مركبته

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أنقذت شرطة أبوظبي، حياة شخص تعطل مثبت سرعة مركبته عند سرعة 130 كيلومتراً في الساعة، على طريق العين باتجاه أبوظبي، وفقد السيطرة على المركبة، على نحو شكل خطراً بالغاً على حياته والآخرين، وقدمت له النصائح والإرشادات عبر الهاتف وتهدئته والتقليل من مخاوفه أثناء تنفيذ مهمة الإنقاذ التي انتهت بنجاح.

ووصف السائق (من المقيمين في مدينة العين) اللحظات التي مر بها بالخوف والرعب لفترة زمنية زادت على 50 دقيقة يوم الجمعة الماضي عندما واجه الموت، إثر تعطل مثبت سرعة سيارته الحديثة ذات الدفع الرباعي على سرعة 130 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح أنه لأول مرة يتعرض لمثل هذا الموقف، وحاول وضع ناقل السرعة على وضعية (N)، واستخدام المكابح لكن دون جدوى، فاتصل على هاتف الطوارئ (999) بمركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، ورافقته الدوريات، قبل اتخاذ القرار بإيقاف المركبة عن طريق صدمها من الأمام بإحدى دوريات الشرطة لتخفيف سرعتها وإيقافها، وتدخلت 15 دورية وسيارتا إسعاف لتعزيز السلامة، وشب حريق بسيط أسفل السيارة لحظة توقفها وعمل رجال المرور بسرعة على إخراج السائق من المركبة وإطفاء الحريق، وأجريت له الإسعافات الأولية من قبل طواقم الإسعاف.

وأفاد مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات، العميد سالم بن براك الظاهري، بأن شرطة أبوظبي فور تلقي البلاغ طبقت خطة الطوارئ للتعامل في مثل هذه الحالات بالتنسيق مع إدارة العمليات ودوريات المرور وسيارات الإسعاف والإنقاذ، وقامت الدوريات بإفساح الطريق أمام المركبة لمنعها من الاصطدام بالمركبات الأخرى على الطريق والمحافظة على سلامة سائق المركبة وبقية مستخدمي الطريق، مؤكداً أن جهود دوريات الشرطة نجحت في ضمان سلامة السائق وعدم تعرضه للأذى نتيجة تطبيقه الإرشادات والتعليمات وتنفيذها بدقة متناهية، ما أسهم في حل المشكلة وإنقاذه.

وعبّر السائق عن تقديره لشرطة أبوظبي على سرعة الاستجابة بوصول الدوريات التي أخلت الطريق أمامه باتجاه أبوظبي، على طول الطريق من العين إلى جسر المفرق.

السائق عاش 50 دقيقة

من الرعب.. و15 دورية

وسيارتا إسعاف شاركت

في إنقاذه.