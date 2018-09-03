وفاة شخص دهساً على طريق المطار برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

توفي آسيوي في العقد الثاني من عمره الأول من أول إثر تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة يقودها شخص في العقد الرابع من عمره على طريق المطار الداخلي برأس الخيمة.

وقال رئيس قسم المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، الرائد سالم محمد بورقيبة، إن غرفة العمليات المركزية تلقت الساعة العاشرة مساء الأول من أمس بلاغا يفيد بتعرض شخص لحادث دهس على شارع المطار.

وأوضح أنه تم على الفور إرسال دوريات الشرطة من مركز شرطة الدقداقة الشامل وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى موقع البلاغ وتبين خلال التحقيقات المبدئية أن المتوفي عبر الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات القادمة من الجانب الآخر حيث كان شخصاً يقود مركبته على الطريق وحاول تفادي دهسه إلا أنه لم يتمكن من ذلك ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأضاف أنه تم نقل المتوفي إلى المستشفى تمهيداً لتسليمه إلى ذويه، كما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ولفت إلى أنه يجب على جميع المشاة ضرورة التقيد بقوانين السبر والمرور والعبور من الأماكن المخصصة للمشاة والتقيد بالأنظمة التي تضمن سلامة لمشاة خاصة أثناء الفترة المسائية أو الليل لتدني مستوى الرؤية والتأكد من خلو الطريق من المركبات قبل عبور الطريق.