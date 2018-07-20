6 أشهر حبساً والإبعاد لمتهم بسرقة 100 درهم وهاتفين

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

قضت محكمة الجنايات في الشـــارقـــــــة بالحـــــــبس لمـــــــدة ســـتــــــــة أشهــــر والإبعــــــاد عـــن الدولة لمتهم (من جنسية دولة عربية) بسرقة 100 درهم وهاتفين من داخل مطعم.

وحسب أوراق القضية، فإن المتهم حطم واجهة المطعم وسرق 100 درهم وجهازي تليفون محمول من داخل المطعم.

وكانت المحكمة واجهت المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فقال إنه عمل في المطعم لمدة ثلاثة أشهر لم يعطه صاحب المطعم أجره، وقد طالبه مرات عدة بحقوقه لكن صاحب المطعم رفض، ما استفزه وجعله يحطم واجهة المطعم بحجارة، فيما أنكر سرقة الأموال.