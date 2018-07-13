«الداخلية» تطلق تطبيقاً ذكياً جديداً

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الداخلية الإصدار الجديد لتطبيق «MOI UAE» في سوق «غوغل بلاي» للهواتف الذكية، التي تعمل على نظام «أندرويد»، وهو عبارة عن منصة متكاملة تمكّن مستخدميه من الحصول على العديد من الخدمات الضرورية في حياتهم اليومية، وتسيير أعمال مؤسساتهم بسهولة وتكامل، تطبيقاً لشعار التطبيق «خدماتنا بين يديك».

وقال مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات رئيس مجلس الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، العميد حسين أحمد الحارثي، إنه تم العمل على تحسين وتطوير الخدمات القائمة في جميع القطاعات التابعة للوزارة، عبر توفير إمكانات متطورة وذكية تدعم منظومة عمل الوزارة، التي تأخذ على عاتقها توفير السلامة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بما يضمن لهم ممارسة حياتهم بسهولة ويُسر من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.

وأوضح أن «عدد المستخدمين للخدمات الإلكترونية والذكية لوزارة الداخلية على مختلف قنواتها، بلغ نحو 873 ألفاً و396 مستخدماً مسجلاً، ولضمان رضا المستخدم فإننا نقدم التطبيق اﻟﺬﻛﻲ الجديد ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﺎً، ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻧﻤﺎط (أﻓﺮاد، أﻋﻤﺎل وﻋﺎﺋﻠﻲ)، إضافة إلى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺴﻨﺔ تضمن ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ، مؤكداً الالتزام باستكشاف التقنيات الثورية والحديثة الناشئة، التي يمكنها تعزيز تقديم المعلومات بطريقة سهلة وفعالة وسريعة».

وأكد عضو وأمين سر مجلس الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية، العقيد فيصل محمد علي الشمري، أن التطبيق الجديد سيُمكن جميع المستخدمين من البقاء على اتصال تام من خلال ساعة Android الذكية، عبر النسخة المخصصة من تطبيق وزارة الداخلية.

وأوضح انه تم تخصيص وتصميم لوحة مفاتيح خاصة بالتطبيق تتيح للمستخدم الوصول السريع للخدمات، ومختلف منصات التواصل الاجتماعي التي تتضمن أخبار ومستجدات الوزارة، حيث تم اعتماد خاصية اللمس ثلاثي الأبعاد «3D» لضمان سرعة الوصول للخدمات الأكثر استخداماً من خارج التطبيق، مؤكداً الالتزام بالمعايير الدولية لتطبيقات الهاتف الذكي، إضافة إلى توفير خصائص وخدمات متطورة بناء على مقارنات معيارية مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك خدمات وميزات مبتكرة.