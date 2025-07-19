ورشة في «فنون العناوين الصحافية» بمركز جمعة الماجد

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، ورشة تدريبية متخصصة في الإعلام، بعنوان: «أنماط ومعايير العناوين الجاذبة في الإعلام التقليدي والحديث»، قدّمها الإعلامي رفعت بوعساف، بمشاركة نخبة من المهتمين بالشأن الإعلامي.

جاءت الورشة في إطار تعزيز المهارات التحريرية لدى العاملين في المجال الإعلامي، وركّزت على الجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بصياغة العنوان الصحافي.

استهلّ المحاضر الورشة بالتطرّق إلى ماهية العنوان الصحافي، معرفاً إياه بأنه جملة مختصرة تُصاغ بدقة لغوية، وتلخّص مضمون المادة الإعلامية بأسلوب مشوّق وجاذب، يشدّ انتباه المتلقي، سواء كان قارئاً أو مستمعاً أو مشاهداً. ثم استعرض أقسام العنوان، التمهيدي والرئيس، مبيناً وظائف كل منهما وسماته التحريرية. كما تناولت الورشة مبادئ وسمات العنوان الإعلامي، مؤكداً أن العنوان يُعد المفتاح الأول لفهم المحتوى، وأن صياغته تتطلب خبرة صحافية ومهارة لغوية عالية.

وتطرّق المحاضر أيضاً إلى أنواع العناوين، مثل: العنوان الخبري، والتقريري، والتحقيقي، والمقالي، موضحاً أن اختيار نوع العنوان يرتبط بطبيعة المادة الإعلامية.