الإمارات تشارك في «قمة شباب بريكس»

شاركت دولة الإمارات في أعمال «قمة شباب بريكس»، التي تستضيفها جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، إلى جانب وفود من الدول الأعضاء وشركائها من دول الجنوب العالمي، وذلك بهدف مناقشة سُبل تعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، والإسهام في صنع القرار على المستوى العالمي.

وترأس مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خالد النعيمي، وفد دولة الإمارات المشارك في قمة شباب بريكس، الذي ضم نخبة من الكفاءات الوطنية الشابة، في إطار حرص الدولة على تمكين الشباب وتعزيز حضورهم في المحافل الدولية، إذ مثّل أعضاء الوفد العديد من القطاعات الحيوية التي تتماشى مع مجالات التركيز الأساسية لمجموعة بريكس المستقبلية، إلى جانب شباب من أعضاء مجلس بريكس العالمي للشباب، وهو ما يعكس ريادة الشباب الإماراتيين، وقدرتهم على الإسهام الفاعل في صياغة مستقبل أكثر تكاملاً وشمولية.