مركز باحثي الإمارات يُنظّم ملتقاه السنوي الخامس

نظّم مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات الملتقى السنوي الخامس، في مجلس رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي.

وأكّد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن النمو المتسارع في الأداء البحثي لمركز باحثي الإمارات هو ترجمة واقعية لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة التميّز العلمي، وتحويل المعرفة إلى أداة فاعلة في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل. وأشار إلى أن تأسيس كيانات جديدة داخل المركز يعكس التزامه بالمسار الصحيح نحو استدامة التأثير العلمي والمعرفي.

من جهته، قال رئيس المركز نائب رئيس مجلس الأمناء، الدكتور فراس حبّال، إن المركز حقق خلال 2024 نمواً بنسبة 28% في عدد المشاريع البحثية، إلى جانب نمو قاعدة أعضائه إلى أكثر من 37 ألف عضو من 72 دولة.

من جانبه، أكّد الأمين العام عضو مجلس الأمناء، الدكتور فواز حبّال، أن المركز يستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق زيادة بنسبة 60% في معدل الاستشهاد العلمي والانضمام إلى أكثر من 10 قواعد فهرسة علمية دولية جديدة بحلول عام 2026، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تمضي بتناغم تام مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، التي وضعت البحث العلمي في صميم استراتيجيات المستقبل، وهو ما يلتزم به المركز كجزء من رؤيته الوطنية والعالمية.

وشهد الحدث إطلاق مجموعة من المبادرات، من أبرزها الإعلان عن تأسيس «أكاديمية باحثي الإمارات» الهادفة إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية تخصصية، إلى جانب تدشين «المكتبة الرقمية العلمية» التي توفر الوصول المفتوح لمجموعة متنامية من الدراسات والتقارير العلمية المحكمة، واستعراض الدليل الجديد للدورات التدريبية للعامين 2025-2026.

كما أُعلن عن تأسيس «مؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث»، مؤسسةً مستقلةً تُعنى بتطوير المشاريع البحثية والتدريبية على المستويين المحلي والإقليمي، في انسجام مع رؤية الدولة نحو التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.

وفي سياق توسع المركز في النشر العلمي، أُعلن خلال الملتقى عن إطلاق ثلاث مجلات علمية جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمجلات الصادرة عن المركز 14 مجلة متخصصة، تغطي طيفاً واسعاً من مجالات العلوم الإنسانية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية.

وتم الإعلان عن أن المكتبة الرقمية للمركز تحتوي على أكثر من 26 تقريراً ودراسة علمية متخصصة متاحة للباحثين والمهتمين من أنحاء العالم.

وشهد الحدث الإعلان عن انضمام أعضاء جدد إلى مجلس أمناء المركز.

وكرّم الملتقى عدداً من الشركاء الاستراتيجيين، بمنحهم دروع التقدير والعرفان، تقديراً لدورهم في دعم مسيرة المركز وتعزيز موقعه العلمي محلياً ودولياً.