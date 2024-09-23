تجلّيات وقصائد في «دارة الشعر» بالفجيرة

نظّمت دارة الشعر العربي في الفجيرة، أمسية شعرية أدبية، بعنوان «تجلّيات المديح النبوي في الشعر العربي»، شارك فيها الشاعر الدكتور عارف الشيخ (الإمارات)، والشاعر عبدالله العنزي (السعودية).

وتناولت الأمسية تاريخ ظهور المديح النبوي في الشعر العربي، وأبرز من كتب فيه من الشعراء عبر العصور. وتحدّث الشاعران عن التأثيرات والظواهر الاجتماعية التي تأثّرت بها أشكال المديح النبوي لدى الشعراء العرب، منذ ظهوره حتى اليوم. وقرأ الشاعران في ختام الجلسة عدداً من قصائدهما في موضوع مدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

كما تضمّنت الأمسية فقرة إنشادية للمديح النبوي، بمشاركة المُنشد فتحي محمد، من جمهورية مصر العربية.

وتأتي الجلسة تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف، بهدف استذكار القيم النبوية التي خلّدها الشعراء في قصائدهم تعبيراً عن محبة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، واحتفاء بالمعاني والمواقف الجليلة للسيرة النبوية الشريفة.

وحضر الأمسية جمهور غفير من داخل الفجيرة وخارجها.