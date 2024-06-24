طلبة «أولادنا لأصحاب الهمم» يستعرضون مواهبهم في الحفل الختامي

شهد الشيخ ماجد بن حمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مركز أولادنا لأصحاب الهمم، حفل ختام العام الدراسي للمركز، الذي حمل عنوان «أولادنا مركز مستدام.. 24 عاماً من العطاء».

ونظم الحفل أول من أمس، في مقر المركز بمدينة الشارقة، بمناسبة اختتام العام الدراسي الذي أظهر فيه الطلبة من أصحاب الهمم نجاحات ملموسة في مختلف المجالات.

وخلال الحفل كرّم الشيخ ماجد بن حمد القاسمي الطلبة الذين شاركوا في جائزة القرآن الكريم، ووزع الشهادات عليهم، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في حفظ وتلاوة القرآن.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات المتنوعة التي أبرزت مواهب أصحاب الهمم في مجالات مختلفة، مثل الفنون والموسيقى والأداء المسرحي. وكانت الفقرات بمثابة عرض حي لقدرات الطلبة وإبداعاتهم.

من جهتها، أشادت المدير العام لمركز أولادنا لأصحاب الهمم، مهى خزامي، بالدور الإيجابي الذي قام به فريق العمل كاملاً لإنجاح هذا العام الدراسي، مشيرة إلى مستوى التحصيل العالي الذي حققه الطلاب.

وأكدت أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا الجهود المشتركة والتفاني من جميع العاملين في المركز، الذين يعملون بلا كلل من أجل تقديم أفضل الخدمات التعليمية والتأهيلية لأصحاب الهمم.

وتابعت: «فخورون بالإنجازات التي حققها طلابنا هذا العام، كل نجاح هو خطوة نحو تحقيق هدفنا الأسمى، وهو الدمج والتمكين الاجتماعي والتوظيف لأصحاب الهمم، ونسعى دوماً لأن نكون مركزاً مستداماً يوفر الدعم والتوجيه المستمر لطلابنا لتحقيق أقصى إمكاناتهم».

من جانبهم، أكد حضور الحفل أهمية مثل هذه الفعاليات في تحفيز الطلبة وأولياء الأمور وتعزيز الوعي المجتمعي بقدرات وإنجازات أصحاب الهمم.