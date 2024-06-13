بدور القاسمي تكرم 98 موظفًا على سنوات خدمتهم في أميركية الشارقة

كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، موظفي الجامعة الذين قضوا سنوات خدمة طويلة، احتفاءً بتفانيهم والتزامهم بخدمة الجامعة ودعم رسالتها خلال السنوات الماضية، حيث كرمت الشيخة بدور 98 عضوًا من الهيئة الإدارية في الجامعة خلال حفل عشاء الموظفين السنوي الذي أقيم في حرم الجامعة بحضور 500 من هيئتها الإدارية. وشمل التكريم 16 موظفًا وموظفة من الجامعة ممن قضوا 25 عامًا من العمل في الجامعة و62 موظفًا وموظفة ممن عملوا في الجامعة لأكثر من 20 عامًا، و20 آخرين أكملوا 15 عامًا من الخدمة هذا العام.

وشهد الحفل عرضًا لفيديو بعنوان «من طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة إلى موظفيها»، ضم 14 خريجًا وخريجة يعملون حاليًا في الجامعة الأميركية في الشارقة، كما قدم الثنائي مدحت المالكي، عضو في الهيئة الإدارية في الجامعة، ونادر دياربكرلي فقرة موسيقية عربية كلاسيكية على المسرح الرئيسي، عزف فيها المالكي على العود ورافقه ديارباكرلي على الكمان.