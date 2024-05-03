القرية العالمية تكرّم شركاء نجاح الموسم الـ 28

نظمت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، حفلها للجوائز لتكريم الجهات الحكومية، والشركات والأعمال التجارية ووسائل الإعلام، لإسهاماتها الكبيرة في النجاحات المتواصلة التي حققتها القرية العالمية خلال موسمها الـ28. وتنظم القرية العالمية هذه الفعالية السنوية تكريماً للأداء المتميز وتقديراً للإسهامات الكبيرة التي قدّمها الشركاء، لتقديم أفضل التجارب والخدمات لضيوف القرية العالمية عاماً بعد عام.

ومثّل حفل توزيع الجوائز مناسبة شكر لجميع الجهات الحكومية على دعمها المتواصل للقرية العالمية، وعلى دورها الحيوي في تعزيز بيئة فريدة تدعم الابتكار والنمو، كما توجّه فريق القرية العالمية خلال الحفل، ببالغ شكره وتقديره للصحافيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة لإسهاماتهم الفاعلة في إيصال رسالة القرية العالمية وفعالياتها المتنوعة التي سلطت الضوء على التجارب الترفيهية الاستثنائية التي أتاحتها الوجهة لضيوفها، من كل أنحاء العالم خلال موسمها الـ28، والدور الكبير الذي اضطلع به القائمون عليها.