مصممات إماراتيات إلى معرض الحِرف اليدوية في فلورنسا

تشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة في منصة صاغة الإماراتيين في المعرض التجاري الدولي للحِرف اليدوية، الذي يعقد على أرض المعارض في مدينة فلورنسا الإيطالية، والتي تنطلق بعد غدٍ، وتستمر إلى الثاني من مايو المقبل، بمشاركة نخبة من الحِرفيين المتخصصين في إنتاج الإكسسوارات والمجوهرات والأزياء، وغيرها من الحِرف اليدوية من مختلف ثقافات العالم، وذلك في إطار جهود الغرفة المستمرة في دعم روّاد الأعمال ومشروعات الشباب والترويج لها في المعارض العالمية.

ويضم وفد غرفة الشارقة عدداً من المصممات الإماراتيات اللاتي يستعرضن أحدث مجموعاتهن المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية، إلى جانب حضور مجموعة كبيرة من الورش الحِرفية المتخصصة التي ستنظم ضمن فعاليات المعرض، لاسيما في مجال تعليم صياغة وتصميم وصناعة الذهب والمجوهرات على يد نخبة من كبار المصممين العالميين، مثل: تركيب الأحجار باستخدام أحدث التقنيات العالمية، وعمليات اللحام والصياغة، واستخدام المعادن والاستفادة منها في تقديم تصميمات أكثر ابتكاراً، إلى جانب زيارة متحف فلورنسا الأثري وعدد من الورش المتخصصة في صناعة العطور والمجوهرات التقليدية. وأكدت مديرة المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة مسؤولة منصّة صاغة الإماراتيين، منى سلطان السويدي، حرص غرفة الشارقة على إشراك منصّة صاغة الإماراتيين في الأحداث المتخصصة المحلية والعالمية لإثراء خبراتهم وتنمية مواهبهم، وإتاحة الفرصة لهم للترويج لمنتجاتهم، واستعراض إبداعاتهم الفنية وتصميماتهم من الذهب والمجوهرات، والتعرف إلى متطلبات السوق المحلية والعالمية، والتواصل والانفتاح بشكل أكبر مع كبرى العلامات التجارية العاملة في هذا المجال.