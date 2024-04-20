222 من ذوي الإعاقة السمعية في «منصة توظيف أصحاب الهمم»

كشفت وزارة تنمية المجتمع أن 222 فرداً من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، مسجلون في منصة توظيف أصحاب الهمم، فيما وصل عدد الذين تم توظيفهم إلى 22 شخصاً، مشيرة إلى أن المنصة تعد حلقة التواصل مع مختلف الجهات والشركات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، التي توفر فرصاً وظيفية تتوافق مع قدرات وطموحات أصحاب الهمم.

وأكدت الوزارة في بيان، أمس، أنها تعمل بشكل حثيث على تعزيز دمج ذوي الإعاقة السمعية مجتمعياً، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الأساسية، كتوفير فرص عمل تناسب إمكاناتهم، وهو ما تسعى إليه من خلال المشاركة في معارض التوظيف في الدولة، إضافة إلى توفيرها بيئة ميسرة للحصول على الفرص المهنية التي تلائمهم، من خلال «منصة توظيف أصحاب الهمم»، بدءاً من مرحلة التسجيل في المنصة وقبول الطلبات، مروراً بآليات المقابلة والتدريب والوصف الوظيفي والمتابعة بعد التوظيف، وغيرها من المعايير التي تضمن أن تكون عملية التوظيف فعلية وعملية، ويستطيعون من خلالها تقديم بصمة مميزة للمجتمع الإماراتي تعبر عن طموحاتهم.

وأشارت الوزارة إلى تنظيمها في 25 أبريل الجاري، ورشة تعريفية تحت عنوان «البيئة المؤهلة لأصحاب الهمم»، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بتوظيف أصحاب الهمم من «فئة الإعاقة السمعية».

وستسلط الورشة الضوء على عدد من المحاور، منها التعريف بالبيئة المؤهلة في العمل لأصحاب الهمم وأثرها في جودة حياة أصحاب الهمم، وأفضل المعايير والمواصفات العالمية في مجال البيئة المؤهلة التي تضمن وجود بيئة سهلة وآمنة، إضافة إلى التحديات التي قد تواجه أصحاب الهمم في بيئة العمل.

وذكرت الوزارة أنها نفذت 20 دورة تدريبية تعريفية عن لغة الإشارة في عام 2023، استفاد منها 520 شخصاً، واستهدفت مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.