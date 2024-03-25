تجارب إفطار وسحور لا تنسى خلال الشهر الفضيل

تحتفل أجواء الرمضاني في مجموعة متنوعة من عروض الإفطار والسحور. حيث تدعو مجموعة جميرا ضيوفها للاحتفاء بشهر رمضان المبارك مع الأهل والأصدقاء، الذي يمكنهم عيش أجواء الشهر الكريم بطريقة غير مسبوقة والاستمتاع بتجارب الطهي الاستثنائية عبر مجموعة مطاعمها الحائزة على جوائز.

وتتحول مدينة جميرا إلى مجلس مهيب في شهر رمضان المبارك، حيث تصحب ضيوفها في رحلة مميزة لاستكشاف روائع النكهات الغنية والتقليدية مع بوفيهات الإفطار والسحور الشهية. وتشتمل قائمة الأطباق التي توفرها المدينة على تشكيلة كلاسيكية من المقبلات الباردة والساخنة والخبز الطازج والأطباق الرئيسية والعالمية. ويعد المجلس الفخم في مدينة جميرا المكان الأمثل لقضاء الوقت مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء في هذا الشهر الكريم.

كما تقدم حديقة ليالي رمضان أبوابها اعتباراً من عاشر أيام الشهر الفضيل، وهي عبارة عن صالة خارجية راقية تتيح لضيوف مدينة جميرا الاستمتاع مع أحبائهم بأشهى الأطباق خلال الشهر الكريم. وتتميز القائمة بتشكيلة كلاسيكية من المقبلات الباردة والساخنة والخبز الطازج والأطباق الرئيسية والأطباق العالمية.

يمكن للضيوف الارتقاء برحلتهم الرمضانية وسط الأجواء الخارجية الجذابة لحديقة ليالي رمضان التي تم إطلاقها حديثاً والمتاحة حصرياً للسحور اعتباراً من يوم 10 رمضان. كما يمكنهم الاستمتاع بالأجواء الهادئة فيما يختارون من قائمة منسقة تضم مجموعة مختارة من الأطباق اللذيذة المحضرة بعناية لتعزيز تجربة تناول الطعام الخاصة بهم تحت أضواء النجوم.

وسيغدو فندق جميرا أبراج الإمارات الوجهة الرمضانية المفضلة في وسط مدينة دبي، مع عودة المجلس الرمضاني الشهير في الهواء الطلق والسوق الليلية "رمضان ديستريكت" والذي يعزز من روعة أجواء هذا العام العودة المرتقبة لـ "رمضان ديستريكت". وبالتعاون مع الشركة الرائدة في مجال الترفيه والتسلية ، ستقدم السوق الليلية، الواقعة في "تراس بلازا"، أنشطة وتجارب مميزة وممتعة تحت ضوء القمر. وتهدف النسخة الثانية من "رمضان ديستريكت" إلى تعزيز الإرث الثقافي والروح الجماعية لهذا الموسم من خلال الأنشطة المتنوعة التي تشمل الحناء وفنون الخط والعلامات التجارية المحلية، بالإضافة إلى عربات الطعام، ودروس الطهي، والعروض الأدائية الممتعة.

ويقدم إمبيريوم مجموعة من العروض المتعددة الثقافات التي تشمل محطات الطهي الحية والأطباق العربية المختلفة والمأكولات العالمية والمشروبات ذات الطابع العربي. ولمحبي المذاقات السلطانية فيقدم مجلس السلطان مأدبة إفطار متكاملة تتناسب العائلات الأصدقاء في أجواء من السماء المقمرة والمناظر الهادئة لنخلة جميرا