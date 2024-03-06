«دبي للإعلام».. تحفز روح الابتكار لدى الطلبة

منافسات قوية امتدت على مدار ثلاثة أيام شهدتها مبادرة «هاكاثون InnovAIte»، أول «هاكاثون» وطني للذكاء الاصطناعي يجريه طلاب لأقرانهم في دولة الإمارات، التي اختتمت أخيراً فعالياتها في مركز دبي المالي العالمي بتتويج فريق (ESAS) من مدرسة «كلية دبي» المكون من: إمري أوزر، وإيان شريف، وسابين شريف، وشادي عبدالله بالمركز الأول، فيما حلّ فريق (Machine Mindset) من مدرسة «أكاديمية جيمس ولينغتون (واحة السيليكون)» في المرتبة الثانية، وضم الفريق كلاً من: محمد اللحام، ومايكل تشين، ويوهان هربرت، وروناك راجبوروهيت، بينما جاء فريق (كريبتونز) من مدرسة «جيمس وينشستر دبي» المكون من: كاشفي أناند، وأديتي أناند، وبرانجال ماغاني في المركز الثالث، وحلّ فريق (Back Prop Ninjas) من مدرسة «كلية دبي» وضم: ساتفيك سينغ، وصامويل هيبوورث، وآريان رافي، وآراف جها في المرتبة الرابعة.

وشهدت المبادرة التي انطلقت مطلع مارس الجاري بدعم من «دبي للإعلام»، مشاركة أكثر من 320 طالباً من 38 جنسية، شكلوا 100 فريق يمثلون 46 مدرسة، ما يعكس أهمية المبادرة التي أسسها أربعة طلاب بالمرحلة الثانوية في «كلية دبي»، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، بهدف حث الطلبة على التفكير النقدي، وتحفيز روح الابتكار لديهم لتطوير حلول مبتكرة تؤثر إيجاباً في المجتمع، ويشمل ذلك وضع نماذج أولية لحلولهم بمساعدة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ«OpenAI»، وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي المعروفة، وبذلك يتخطى الطلاب حدود المعرفة النظرية لمفهوم الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التطبيق العملي.

في هذا الإطار، أشار أدي جان، مؤسس «InnovAIte»، إلى أن المبادرة تسعى إلى توفير منصّة لتمكين الطلبة من التعرف إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، وتشجيعهم على المشاركة في تطوير حلول فعالة لمواجهة تحديات العالم الحقيقي. وتوجّه جان بالشكر والتقدير لـ«دبي للإعلام» على دعمها «الهاكاثون»، مؤكداً التزامه بتحويله إلى مبادرة سنوية يقودها الطلبة في المستقبل.

وأكد عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات، حرص «دبي للإعلام» على دعم المبادرة التي تشجع روح الابتكار لدى طلبة المدارس الثانوية في دبي، وقال: «ندرك في (دبي للإعلام) أهمية الاستثمار في الأجيال المقبلة، ودعمها وتهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تمكين الطلبة من عرض أفكارهم وما يقدمونه من حلول نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع، ونسعى في (دبي للإعلام)، من خلال دعمنا للمبادرة، إلى عرض تشكيلة الحلول التي تقوم العقول الشابة بتطويرها، وتسليط الضوء على أهمية تعزيز الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المجتمع»، معبّراً عن سعادته بدعم «دبي للإعلام» لـ«الهاكاثون»، ما أتاح الفرصة لمشاركة الطلبة تجاربهم ورحلتهم في تشكيل المستقبل، من خلال الاستناد إلى الإمكانات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي.

ويُعدّ «هاكاثون InnovAIte» حدثاً رائداً يهدف إلى تمكين العقول الشابة من مختلف الجنسيات والثقافات المقيمة على أرض الدولة من استكشاف الإمكانات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التنوّع والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث أسهمت المبادرة في تشجيع الطلبة على إبراز إبداعاتهم في تقديم حلول مؤثرة ومبتكرة، وإظهار فهمهم العميق لأدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قدراتهم على الاستفادة منها وتطبيقها في مختلف المجالات.

• 320 طالباً شاركوا في الحدث.

• 100 فريق مثلوا 46 مدرسة.