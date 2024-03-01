لتعزيز برامج شهر العسل للمواطنين.. شراكة بين «دناتا للسفريات» و«تنمية المجتمع» في دبي

وقّعت مجموعة دناتا للسفريات اتفاقية شراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتوفير مجموعة جديدة من برامج سفر شهر العسل المخصصة للمواطنين الإماراتيين.

وتتماشى هذه المبادرة المشتركة مع برنامج «أعراس دبي»، بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج، وذلك ضمن مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عن الأزواج الجدد.

حضر توقيع الاتفاقية، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي حصة بنت عيسى بوحميد، والرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا ستيف ألين.

ووقع الاتفاقية نائب رئيس أول مجموعة دناتا للسفريات راشد العوضي، والرئيس التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي حريز المر بن حريز.

وستقدم مجموعة دناتا للسفريات بموجب الاتفاقية عروضاً خاصة، وخصومات على السفر، وخطط سداد مرنة، والعديد من المزايا الأخرى للمواطنين الراغبين في السفر إلى مجموعة من أشهر وجهات شهر العسل.

ويقدم برنامج «أعراس دبي» حزمة من المحفزات التي تساعد في خفض كُلفة النفقات المرتبطة بالتخطيط للزواج، ما يساعد على وضع أسس قوية لدعم المقبلين على الزواج وبناء أسرهم من خلال مجموعة متنوعة من خدمات الدعم المالي والاجتماعي.

وأكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، أن الاتفاقية تمثل إضافة مهمة لمبادرة «أعراس دبي»، مشددة على الدور المهم الذي تلعبه كل المؤسسات والجهات العاملة في الدولة في تعزيز وتوسيع المبادرات المجتمعية، بما ينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع، ويحقق أهداف أجندة دبي الاجتماعية.

وقالت: «من شأن هذا التعاون مع مجموعة دناتا للسفريات أن يعزز مميزات مبادرة أعراس دبي وخدماتها التي تغطي جميع تكاليف حفلات الزفاف لتخفيف الأعباء المالية، وبالتالي تشجيع المواطنين على تكوين أسر جديدة وتعزيز الاستقرار المجتمعي. ونتطلع إلى مشاركة مزيد من الشركات ورجال الأعمال في دعم هذه المبادرة وغيرها من المساعي المجتمعية التي تعزز التكافل الاجتماعي داخل الإمارة».

من ناحيته، قال راشد العوضي: «يتمحور تركيزنا في (دناتا للسفريات) دائماً على توفير منتجات وخدمات متميزة للمسافرين في دولة الإمارات، لضمان حصولهم على أقصى استفادة من رحلاتهم. وفخورون بالعمل مع هيئة تنمية المجتمع لتسهيل سفر المواطنين لقضاء شهر العسل، ودعم جهود خطط التنمية في دبي في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33».