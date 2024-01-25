بتوجيهات حمدان بن محمد .. دبي تطلق أول بطولة في العالم للبدلات النفاثة فبراير المقبل

بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلن مجلس دبي الرياضي إطلاق "بطولة دبي للبدلات النفاثة" أول سباق في العالم للطيران بدون طائرة وباستخدام بدلات ذات محركات نفاثة في 28 فبراير المقبل.



وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أن تنظيم هذا الحدث العالمي الفريد والأول من نوعه في دبي يعزز مكانة دبي كوجهة نموذجية على خارطة الرياضة العالمية عبر استضافة أبرز البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب والرياضات مع تسخيرها لكافة السبل والمقومات لإنجاحها، وذلك بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وتوجيهات سموه بتعزيز مكانة الرياضة في مجتمع دبي وتشجيع أفراده وفئاته المختلفة على ممارسة الرياضة وتبنيها أسلوباً للحياة.



وأضاف سموه "أن هذه البطولة ستكون بداية لمرحلة مميزة على مستوى العالم في مجال الرياضات الجوية وسنعمل على تنظيم منافسات تزيّن سماء دبي بعروض تؤكد قدرة الإنسان على تجاوز التحديات وتؤكد تفرّد وريادة دبي في تقديم فعاليات جديدة تجمع بين الابتكار والمغامرة والطموح الذي لا يقف عند حدود، كما تفتح المجال للمزيد من الإنجازات والابتكارات في هذا العالم الواسع".



ويشارك في البطولة 8 متسابقين من مختلف دول العالم من بينهم المتسابق الإماراتي أحمد الشحي، ويتم تنظيمها بالتعاون مع شركة Gravity Industries الرائدة في هذا النوع من السباقات الجوية.



وجاء الإعلان عن إطلاق البطولة خلال احتفالية كبيرة أقيمت في برج بارك بجوار برج خليفة، بحضور سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وريتشارد براوننج رئيس شركة Gravity Industries ورئيس طياري الاختبار فيها، وسامر الشمري مدير البطولة، وعدد من المختصين في الرياضات الجوية والمغامرين وحشد من الجماهير الذين استمتعوا بمشاهدة عرض حي للطيران بالبدلة النفاثة قدمه عدد من المتسابقين الذين حلقوا فوق مياه نافورة دبي بجوار برج بارك.



وتم الإعلان خلال الاحتفالية عن توقيع اتفاقية بين مجلس دبي الرياضي وشركة Gravity Industries لتنظيم بطولة دبي للبدلات النفاثة، خلال فترة معرض دبي للقوارب بحيث يمكن لزوار المعرض مشاهدة المنافسات الفريدة من نوعها، كما تم الإعلان عن أن المتسابق الإماراتي أحمد الشحي يخضع لتدريبات خاصة ومكثفة في بريطانيا لتأهيله للمشاركة في السباق الأول من نوعه في العالم.



وقال سعادة سعيد حارب :" بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، يعمل المجلس دائما على تقديم الجديد والمميز من الفعاليات الرياضية بالتعاون مع مختلف المنظمين الدوليين، وهذه البطولة ستكون إضافة جديدة وفريدة لقائمة الرياضات ليس في دبي فقط، ولكن في العالم أيضا، وستضيف لقطاع الرياضة من مختلف الجنسيات حدثاً مميزة، كما سيكون بداية لمرحلة جديدة في عالم الرياضات الجوية، ويسرنا أن يكون من بين المشاركين في هذا الحدث التاريخي الذي يحصل للمرة الأولى متسابق إماراتي من "إكس دبي" نفخر به ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في وضع اسم الدولة في عالم الرياضات الجوية".



وأضاف "ستكون الواجهة البحرية المميزة "دبي هاربر" مسرحاً لحدث فريد من نوعه يتناسب مع مكانة ونهج دبي كمدينة رائدة في مجالات الابتكار كافة والتي تعد المكان المثالي لإطلاق هذا الحدث المميز والتكنولوجيا الأحدث من نوعها في مجال طيران الأشخاص بدون طائرة، كما سيستمتع الجمهور بالمتابعة المباشرة للحدث في دبي هاربر إلى جانب ملايين عديدة من المشاهدين عبر القنوات التلفزيونية ومختلف المنصات الإعلامية الذين سيشاهدون صوراً لطيران أشخاص لم يسبق لهم مشاهدتها سوى في أفلام الخيال العلمي".



واختتم حارب بتوجيه الشكر للجهات المتعاونة مع مجلس دبي الرياضي لإنجاح تنظيم الحدث وتضم، هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، و سكاي دايف دبي، وإكس دبي.



وقال ريتشارد براوننج رئيس شركة Gravity Industries "لقد حلق طيارونا في دبي عدة مرات على مدار السنوات الست الماضية، وإنه لمن دواعي سروري الحقيقي أن أعود بدعم من مجلس دبي الرياضي لتقديم مشهد مميز لما يفعله البشر وما يمكن للتكنولوجيا تحقيقه، ولن نكتفي بتنظيم عرض للطيران والتسابق الجوي بين مجموعة من المتسابقين ببدلات طيران مبتكرة نعمل على تطويرها منذ عام 2017 وتجارب طيران استعراضي في أكثر من 260 حدثًا مباشرًا في أكثر من 45 دولة، بل سنعمل أيضا على زيادة قوة المنافسة والتشويق في الحدث من خلال مسار الطيران الذي يتضمن تحديات للمتسابقين تحتاج إلى قدرة عالية على المناورة والدقة وسرعة الطيران لتحديد المتسابقين الأربعة الأفضل للتنافس على المراكز الثلاثة الاولى الذين سيصعدون على منصة التتويج".



من جانبه قال سامر الشمري، مدير البطولة: "يسعدنا أن تقام هذه البطولة في الوجهة البحرية دبي هاربر، الأبرز والأكثر تفرداً من نوعها في المنطقة، حيث إنها ستكون الأولى من نوعها ويحتاج الفوز فيها الى مهارة عالية في الطيران باستخدام البدلة النفاثة لتقديم أفضل أداء خلال الطيران في المسار الذي حددته اللجنة المنظمة والذي يتضمن تحديات مختلفة، والتفوق على نخبة الرياضيين المشاركين في الحدث، كما أننا سنعمل على الاستفادة من نجاح هذا الحدث من أجل تكوين مركز لتطوير الرياضة ونشر ممارستها".



وستقام منافسات البطولة في المنطقة الواقعة بين دبي هاربر وسكاي دايف دبي نظراً لتوافق عمق المياه وطبيعتها مع هذا النوع من السباقات حيث سيرتدي المتسابقون بدلات صممت خصيصاً لمثل هذا النوع من السباقات وتم في تصميمها مراعاة جوانب الصحة والسلامة ومن بينها الحماية من الغرق وتوفر خاصية الطفو فوق سطح المياه.