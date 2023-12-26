بلدية أبوظبي تحصد جائزتين في «الاستدامة للمناظر الطبيعية»

حصدت بلدية مدينة أبوظبي جائزتين من «جوائز الاستدامة للمناظر الطبيعية في الشرق الأوسط 2023» في فئتي الحدائق والمنتزهات المستدامة، عن مشروع حديقة النباتات الملحية المستدامة، والنجم الصاعد في مجال هندسة المناظر في منطقة الشرق الأوسط، وتمّ منحها لرئيسة قسم التصميم الإبداعي، المهندسة سلامة سعيد الكتبي.

ونظم حفل «جوائز الاستدامة للمناظر الطبيعية في الشرق الأوسط» في دبي، واستقطب أكثر من 500 محترف في مجال هندسة وتصميم المناظر الطبيعية للاعتراف بالإنجازات المتميزة وتكريم أصحابها في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم أكثر من 30 جائزة.

وتوزعت الجوائز عبر فئات متنوعة، بما في ذلك جائزة الإنجاز على مدى الحياة، و«المحترفون المرموقون»، والنجوم الصاعدة، والهيئات المتميزة، وجوائز المشاريع في مجال المشهد الحضري، والحدائق والترفيه، والسياحة والتجارة، فضلاً عن تصميم المناظر الطبيعية والمعالم الفنية.

يشار إلى أن الدروع الخاصة بالجوائز مصنوعة بشكل يدوي من مواد متينة تُنتج فقط في دولة الإمارات، ويتم تصنيعها من مواد شجرة النخيل المعاد تدويرها بنسبة 100%.