«مهرجان إكس» يجمع الفنون والعلوم والتكنولوجيا في دبي

يعود مهرجان «إكس»، وهو منصة بينية رائدة، تمزج بين عوالم الفنون والعلوم والتكنولوجيا بسلاسة، إلى «حي السركال أفنيو» بدبي، ويستعد المهرجان بنسخته الجديدة، ليكون تجربة مميزة بحدث محوري يحمل عنوان: «من الماضي الذي نحب إلى المستقبل الذي نحتاج»، ويتضمن استكشافاً عميقاً للعلاقة المعقدة بين الإنسان والتكنولوجيا في العالم الطبيعي، مسلطاً الضوء على كيفية تشكيل هذه العلاقة لوجودنا الاجتماعي.

يتضمن المهرجان معرضاً مشتركاً من الفنون الإعلامية الابتكارية، بالتعاون مع فريق مركز أرس إلكترونيكاً، ومن المتوقع الالتقاء بـ12 معرضاً فنياً جديداً وبارزاً من مختلف أنحاء العالم.

تتضمن النسخة الجديدة من المهرجان أداءات سمعية بصرية تفاعلية على مدى ثلاث ليالٍ لا تُنسى، يقدم فيها رحلة متعددة الحواس، تمحو الحدود بين الفن والتكنولوجيا. ويتضمن البرنامج أيضاً محادثات ومناقشات هادفة تشرك الحضور وتلهمه في عملية التفكير المستقبلي الذي نسعى إلى صياغته.

وسيسلط المهرجان الضوء على العقول التي تصيغ مستقبلنا بالتعاون مع مؤسسات مرموقة، مثل جامعة نيويورك أبوظبي والجامعة الأميركية في الشارقة ومعهد دبي للتصميم والابتكار وجامعة دلفت للتكنولوجيا وجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر.