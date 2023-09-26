منصور بن زايد وخالد بن محمد يحضران عرساً جماعياً في أبوظبي

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة العرس الجماعي لعدد من أبناء الوطن في فندق إرث بأبوظبي.

وهنأ سموهما العرسان، وهم: أحمد محمد حمد البادي الظاهري، وعلي عبيد بن أحمد الظاهري، ومحمد عبدالله سعيد البادي الظاهري، ومحمد سعيد محمد الشامسي، وخالد عبدالله مبارك السعدي، وذويهم، متمنيين لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة.

وتخلل حفل الاستقبال الذي حضره عدد من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمع من المدعوين عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.