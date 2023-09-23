أحمد بن محمد: العلاقات الإماراتية السعودية تستمد قوتها من روابط متينة

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي، بفندق هيلتون دبي الحبتور ستي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل القنصل العام للمملكة العربية السعودية عبدالله بن منصور المطوع، حيث نقل سموه تهاني وتبريكات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، معرباً سموه عن صادق أمنياته للمملكة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد قوتها من روابط متينة يعززها الحرص المتبادل بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقيادة المملكة العربية السعودية، والرؤية المشتركة لتطوير تلك العلاقات والدفع بها قُدماً لتكون نموذجاً متميزاً للتعاون والشراكة الاستراتيجية لتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين، عبر مزيد من التكامل والتنسيق ضمن مختلف القطاعات.

من جانبه، أعرب القنصل العام للمملكة العربية السعودية عبدالله بن منصور المطوع، عن شكره وامتنانه لمشاركة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الشعب السعودي الاحتفال باليوم الوطني، منوهاً بما توليه قيادة المملكة من حرص واهتمام كبيرين لتطوير العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وضمن مختلف المجالات.

حضر الحفل وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المرّي، ونائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، ورئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، خليفة سعيد سليمان، ومدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد أحمد المري، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي ووفود شعبية من البلدين الشقيقين.

• أحمد بن محمد نقل تهاني وتبريكات قيادة وحكومة وشعب الإمارات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي.