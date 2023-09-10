عروض شرطة أبوظبي تحظى بتفاعل زوّار «الصيد والفروسية»

اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، مشاركتهما في الدورة الـ20 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي أسدل الستار على فعالياته أول من أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وقدمت شرطة أبوظبي خلال المشاركة عروضاً تشويقية للخيل وفن التشوليب لفرقة فرسان شرطة أبوظبي بإدارة الدوريات الخاصة، وشهدت المنصة إقبالاً كبيراً من الزوّار واستشارات طبية وبيطرية في صحة وسلامة ورعاية الخيول والكلاب والمهتمين وهواة تربية الخيول والكلاب.

واطلع الزوّار على مبادرات وخدمات مديرية ترخيص السائقين والآليات، أبرزها خدمة الموبايل ستيشن لحجز موعد فحص المركبات في مواقعها، وخدمة توصيل لوحات المركبات لجميع إمارات الدولة، وخدمة تسجيل الدرّاجات الترفيهية البرية، ومبادرة رخص الأطفال لتوعية الأطفال حول اللوحات الإرشادية وقوانين الركوب في المركبات.

وشاركت إدارة التفتيش الأمني (K9)، وقدمت أداءها المتميز بعروض مبهرة من الكلاب البوليسية، بهدف إبراز مهاراتها والقدرات التدريبية لمدربي إدارة التفتيش الأمني.

وحظي العرض بتفاعل جماهيري كبير ضمن حرص شرطة أبوظبي على التعريف بدور الكلاب البوليسية في منظومة الأمن الشامل، ومكافحة الجريمة والوقاية منها، وتضمنت المشاركة فقرات متنوّعة لفريق البحث والإنقاذ (K9)، وفريق المداهمة والاقتحام، وأيضاً الفقرات المقدمة من فرع الانشطة المجتمعية.

وعرض قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بعض المعلومات التاريخية المصورة وشرح عن شرطة أبوظبي، إضافة لمحاضرات في مجلس الشباب عن تاريخ الشرطة والأمن.

كما تعرف زوّار المعرض إلى «خدمة أمان»، وهي إحدى أهم مبادرات شرطة أبوظبي، لتعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.