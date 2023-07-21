السعودية.. وفاة رجل الأعمال مؤسس شركة جرير عبد الله العقيل

توفي أمس رجل الأعمال السعودي، عبد الله العقيل، مؤسس مكتبة جرير، عن عمر 67 عاماً، بعد تعرضه لأزمة صحية، عقب رحلة حافلة بالعطاء والإنجاز.

وولد الفقيد في 12 فبراير 1956، وهو مؤسس شركة جرير للتسويق، وشغل فيها منصب العضو المنتدب بين 1979 و2022، رئيس قطاع الجملة للتسويق بين 1979 و2021، ونائب رئيس مجلس إدارة 2016 و2019، وحاصل على بكالوريوس في الإدارة عام 1981 من جامعة الملك سعود.

وتصدر اسم عبد الله عبد الرحمن العقيل، منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعاه آلاف الأشخاص، مؤكدين أنه كان محباً للخير، وكرس جهده وعلمه في خدمة وطنه.

وشكلت مسيرة العقيل العلمية والعملية نقطة مضيئة كنموذج مشرق في الجد والاجتهاد وشخصية عصامية، وعلى الرغم من عمله، لم يشغله عن الاهتمام بأعمال الخير.