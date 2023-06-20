19 إماراتية في دفعة «الإرشاد المهني» الجديدة

نظمت مؤسسة دبي للمرأة اللقاء الثاني لمنتسبات الدفعة الثانية من برنامج الإرشاد المهني الذي أطلق برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المؤسسة. يأتي البرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة في إطار اهتمام وتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالارتقاء بمكانة المرأة العاملة وإبراز دورها وتعزيز قدراتها المهنية والقيادية وزيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية، بما يساعدها على الاستعداد للمستقبل والتعامل مع تحدياته. وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة نعيمة أهلي، إن «19 موظفة بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي في مقتبل مسيرتهن المهنية، تشاركن في هذه الدورة الجديدة من البرنامج الذي يهدف إلى صقل المهارات المهنية والذاتية للمرأة وفق أفضل المعايير، إذ ينفذ المشروع تحت إشراف قادة من القطاع الخاص وأصحاب مشاريع من دول الشمال الأوروبي يقومون بدور التوجيه والإرشاد لهؤلاء الموظفات الإماراتيات عبر اجتماعات فردية متواصلة على مدى عام كامل، يتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم كل منتسبة وفقاً لمجال عملها وتطلعاتها المستقبلية بما يتيح لها اكتساب المهارات العالية والأدوات الفعالة التي تحقق لها التطور المهني والمشاركة المؤثرة في صنع المستقبل».

وأضافت أن «الإرشاد عبر الأجيال والثقافات أمر مهم؛ كونه يفتح مجالات جديدة للتفكير والقيادة لكل من الموجهين والمتدربين». وأكدت نعيمة أهلي أن «برنامج الإرشاد المهني يتواكب مع أهداف الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة 2023 – 2027 في ما يتعلق بدعم المهارات الوظيفية والقيادية للمرأة وتعزيز جودة حياتها، ويمثل منصة مثالية للاحتكاك المباشر بين المنتسبات والموجهين أصحاب الخبرة وتبادل الرأي والمعرفة حول أفضل سبل النجاح المهني والوظيفي وقيادة فريق العمل»، مشيرة إلى أن تنظيم البرنامج النوعي يعكس العلاقات المتميزة بين الإمارات ودول الشمال الأوروبي التي تُعد من أكثر البلدان سعادةً واستقراراً ومساواة في العالم، وتتشارك مع الإمارات في الرؤية والتوجه العام بالعمل على استثمار مواهب أفراد المجتمع، انطلاقاً من أن المشاركة النشطة للمرأة في القوى العاملة تُعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة وركيزة رئيسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. وحضر اللقاء كل من: سفيرة مملكة السويد ليزلوت أندرسون، وسفيرة جمهورية فنلندا ماريانا نيسيلا، وسفير مملكة الدنمارك أندرس بيورن هانسن، ومديرة إدارة تطوير المرأة بمؤسسة دبي للمرأة سلطانة سيف، بالإضافة إلى 19 منتسبة، و17 شخصاً من دول الشمال الأوروبي ينتمون لتخصصات متنوعة بالقطاعين الحكومي والخاص يقومون بدور الإرشاد والتوجيه للموظفات طوال فترة البرنامج.

تقييم

يأتي اللقاء الثاني لمنتسبات الدفعة الثانية من برنامج الإرشاد المهني في إطار حرص مؤسسة دبي للمرأة على تقييم المرحلة السابقة، والتعرف إلى آراء المنتسبات خلال الأشهر

الستة الماضية منذ إطلاق هذه الدورة في نوفمبر الماضي وما يتوقعنه من البرنامج في حياتهن المهنية، خصوصاً في ضوء النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى وما يمتلكه الموجهون والموجهات من خبرات في مجال العمل الخاص وريادة الأعمال.