جائزة «المتوصف للأمثال الإماراتية» تحتفي بالفائزين على مسرح «القيم»

توّج الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، الفائزين في الدورة التاسعة من «جائزة المتوصف للأمثال الإماراتية» خلال احتفال تراثي على مسرح مدرسة القيم بمنطقة البرشاء في دبي.

وقال بن دلموك، إن «كتاب المتوصف للأمثال الشعبية الإماراتية هو مجموعة من الحكم التي تحمل الكثير من القيم التي ندعو أبناءنا للتمسك بها؛ لأنها واحدة من ركائز هويتنا الوطنية وموروثنا الشعبي».

من جانبها، أكدت مدير إدارة البحوث والدراسات بالمركز، فاطمة بن حريز، أن الهدف الحقيقي من الجائزة هو استدامة وانتشار هذا الموروث العريق، إذ يشكل عدد المشاركين الكبير من كل أرجاء الدولة وبفئات عمرية مختلفة بالإضافة إلى وصول الجائزة إلى الدورة التاسعة مؤشراً واضحاً على مدى نجاحها.

وجاءت بالمركز الأول في الحلقة الأولى فاطمة سالم الكتبي، وحصلت على المركز الثاني أريام محمد سبسبى، وحلت بالمركز الثالث فطيم راشد اليماحي.

وفي الحلقة الثانية حصلت على المركز الأول غلا محمد الشامسي، وجاءت بالمركز الثاني فرح سالم اليماحي، تلتها بالمركز الثالث هلا رائد الحاج حسن.

أما في الحلقة الثالثة فحقق المركز الأول محمد عبدالله الكعبي، وجاءت بالمركز الثاني شيماء خالد كمال، تلتها بالمركز الثالث موزة محمد الجناحي. وفي فئة الهيئة التدريسية والإدارية وأولياء الأمور حقق علي محمد الشحي المركز الأول، تلاه ناصر حمود راشد في المركز الثاني، وجاءت مهرة راشد الغفلي في المركز الثالث.