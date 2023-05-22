«فولكس فاغن» شريكة الموسم الخامس من «كاربول كاريوكي بالعربي» بالتعاون مع تلفزيون دبي

أعلنت فولكس فاغن الشرق الأوسط عن تجديد شراكتها مع برنامج «كاربول كاريوكي بالعربي» للعام الثالث على التوالي، وذلك لتقديم النسخة العربية الخامسة من برنامج «Carpool Karaoke»، وهو البرنامج الأمريكي الشهير الذي حاز العديد من الجوائز، والذي يقدمه جيمس كوردن.

ويستضيف البرنامج مجموعة من أشهر النجوم العرب في رحلة ممتعة في شوارع دبي، على متن سيارة طوارق R-Line، الرائدة في فئة ال SUV.

وتعتبر سيارة طوارق واحدة من أكثر طرازات فولكس واجن تطوراً إطلاقا من الناحية التقنية، حيث تم تجهيز السيارة بأحدث التقنيات وأنظمة الراحة، فضلاً عن أنظمة مساعدة السائق. وتتميز مقصورة القيادة المبتكرة بتجهيزها بنظام المعلومات والترفيه، الذي يتضمن شاشة تعمل باللمس بقياس 15 بوصة وتمتد وتتصل بشاشة نظام Digital Cockpit بقياس 12 بوصة.

ويأتي هذا النظام المتطور كبديل للوحة التجهيزات التقليدية المكونة من أزرار ومفاتيح وأقراص عدادات، حيث يمكن استخدام اللمس والإيماءات والأوامر الصوتية للتحكم في مختلف وظائف السيارة.

وقالت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام: «من دواعي اعتزازنا أن يحقق برنامج كاربول كاريوكي، النسخة العربية، هذا النجاح الجماهيري على مدار أربعة مواسم، جاءت غنية بمحتواها ومضمونها.» وأكدت الجرمن، «إن هذا النجاح مثل حافز لتقديم موسم خامس، يقرب النجوم العرب من معجبيهم ومحبي فنهم، ويتيح لمشاهديه العرب في كافة أنحاء العالم، التجول مع كاميرا البرنامج في أنحاء دبي، والتعرف على معالمها الحضارية وأيقوناتها المعمارية، ونمط العيش الفريد فيها». وتوجهت سارة الجرمن بالشكر إلى القائمين على البرنامج، وجميع الجهات الراعية، التي أسهمت في تهيئة الظروف وأسباب النجاح له، منوهة بالتعاون المتواصل مع شركة فولكس واجن، وقالت: «نحن سعداء بالتعاون المتجدد، عاماً بعد عام، مع شركة فولكس واجن في رعاية برنامج كاربول كاريوكي النسخة العربية، وتوفير أسباب النجاح له. وهذا بلا شك تعاون يجسد التزامنا المشترك تجاه الجمهور، الذي خص البرنامج طوال مواسمه السابقة بالمتابعة، التي تبرزها النتائج على شبكات التواصل الاجتماعي والحسابات الرقمية على مختلف المنصات الرقمية والذكية». وأ َكدت الجرمن، بأن الرؤية الواضحة واستراتيجية تلفزيون دبي وتقديره لمشاهديه العرب في كافة أنحاء العالم، هو النجاح بحد ذاته، ونسعى دائماً لإرضاء جمهورنا من خلال التنوع بما نقدمه.