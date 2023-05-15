بزيارة الكعبة والروضة الشريفة والدعاء لنفسها بالشفاء.. «أمنية» تحقق حلم الطفلة سارة

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من تحقيق حلم الطفلة سارة «11 عاماً»، في أداء مناسك العمرة مع عائلتها وزيارة الروضة الشريفة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنوّرة.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني الزبيدي: «سارة فتاة يُشعّ الذكاء من عيونها على الرغم من إصابتها بمرض خطير يُهدّد حياتها. ولطالما حلمت بالذهاب لزيارة الكعبة المُشرّفة، وأداء مناسك العمرة مع أهلها والدعاء بأن يُكرمها بالشفاء العاجل».

وأضاف: «يُثلج قلبي تفاعل أهل الخير والكرم في مجتمع الإمارات، ومُسارعتهم إلى تحقيق هذه الأمنية الغالية للطفلة سارة، وتحويل حلمها إلى حقيقة واقعة أسعدت قلبها، وعزّزت في روحها مشاعر التفاؤل والأمل بمستقبل أفضل، كما ساهمت في منح عائلتها الأمل برؤية الابتسامة تلمع في عيون طفلتهم».

من جانبها قالت سارة: «لقد أكرمني الله بمعرفة مؤسسة تحقيق أمنية التي تمكّنت من تحقيق حلمي بزيارة مكة والمدينة وإتمام العمرة. وحرصت طوال الوقت على الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يشفيني من مرضي.. لقد كانت رحلة روحانية رائعة سترافقني طوال حياتي».